Пираты, удерживающие моряков, в числе которых таганрожец, вышли на связь



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Пираты, захватившие и удерживающие российских моряков, вышли на связь. Налетчики ведут переговоры с судовладельцем.



Об этом 16 января сообщил председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков, пишет ТАСС.

«Начались переговоры. Дали возможность капитану пообщаться с судовладельцем, он подтвердил, что все более или менее в порядке, люди содержатся в более или менее приличных условиях», - рассказал Сухоруков.



Напомним, среди заложников, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в ночь на 2 января, оказался моряк из Таганрога. Вооруженные люди напали на контейнеровоз MSC Mandy, шедший под флагом Панамы. Судно в этот момент находилось в районе территориальных вод Бенина. На его борту были 24 человека, шесть из них захватили в плен.