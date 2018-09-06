Певица Алсу спела в дуэте с ростовским рэпером Бастой



Алсу и рэпер Баста записали совместную песню «Мы с тобой». Выход композиции популярные звезды шоу-бизнеса анонсировали 7 сентября на своих страницах в социальных сетях.



В песне Алсу и Василий Вакуленко поют, конечно же, о любви. Композиция больше напоминает лирическую балладу или романс. Сам Баста не был многословен при анонсе песни, а вот Алсу поделилась некоторыми впечатлениями от дуэта с ростовчанином.



- Наверное, это одна из самых эмоциональных и ярких песен для меня сейчас, - написала певица в своем микроблоге. - Я всё чаще ловлю себя на мысли, что даже если бы вместо меня эту песню пела другая исполнительница, я бы обязательно закачала её себе в плейлист.

