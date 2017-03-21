Первый за 70 лет капитальный ремонт здания библиотеки ЮФУ обернулся скандалом





В Ростове капитальный ремонт зональной библиотеки ЮФУ рискует стать самым долгим «ремонтным» долгостроем в истории города. По информации Rostov.ru, очередной этап работ, начатых ещё в 2009 году, должен наступить в апреле.



Потёмкинская деревня ЮФУ



Знаменитое здание библиотеки Южного федерального университета давно находилось в неприглядном состоянии. Особняк купца Парамонова, памятник архитектуры федерального значения в последний раз капитально ремонтировался сразу после войны. Неизвестно, сколько бы он еще простоял в таком неприглядном виде, если бы не визит в Ростов главы правительства России Дмитрия Медведева. В 2007 году высокий гость, посетив ЮФУ, обратил внимание на жуткое состояние памятника архитектуры и выразил надежду, что в свой следующий визит увидит здание в лучшем виде.







Замечание вице-премьера было принято под козырек. Тут же началась подготовка необходимых бумаг, а в 2009 году строители приступили к ремонту, который превратился в настоящий долгострой, сопровождаемый скандалами.

По плану главный вход в здание должны были украшать массивные дубовые двери. Окна также собирались делать из дерева, на нижней части фасада уложить гранитные плиты. Только на работы по реставрации основного фасада, выходящего на улицу Пушкинскую, было выделено 5,7 миллионов рублей. Всего же на реставрационные работы в 2010 году, по словам руководства ЮФУ, потратили около 30 миллионов!



О продолжении капитального ремонта здания вновь заговорили в 2014 году. На реконструкцию фасада было выделено 18,2 млн руб. ЮФУ заключил договор на выполнение работ с ООО «Конкорд». К этому времени компания как раз заканчивала ремонт в музее главного корпуса ЮФУ, который, к слову, закончился уголовным делом.



Компания-поставщик приобрела для зала заседаний ЮФУ мебель, которая не соответствовала техническому заданию. Вместо дорогой испанской мебели из цельного ореха, был приобретен дешевый «аналог» из прессованных опилок. Ущерб бюджету составил 3 965 800 руб.

Итогом «мебельного» скандала стали два уголовных дела. В отношении проректора по развитию инфраструктуры Южного федерального университета Юрия Пожарова по статье «Халатность», в отношении Веры Боцко по статье «Мошенничество». Первый вскоре был амнистирован. А по делу Веры Боцко идёт судебное разбирательство. Сама бизнес-леди находится под домашним арестом.



Вне конкурса







Не смотря на скандал и уголовное дело, руководство ЮФУ заключило новый договор на реставрацию объекта культурного наследия с одной из фирм, принадлежащих Боцко.



Отметим, что ещё до проведения конкурса, рабочие фирмы приступили к ремонту в здании библиотеки, бригада строителей просто перебралась из главного корпуса на Садовой в «зоналку». Договор на технический надзор за проведением работ генподрядчик заключил с ООО «Ретро-Стиль», ведение авторского надзора осуществляет ТМ РОСА «Новая аттика».



Из-за бюрократических проволочек ремонт долго откладывался. Его начали только в марте, а к фасадным работам приступили в самое неподходящее время - осенью. В результате уже через пару месяцев после реставрации половина лепной штукатурки осыпалась, свежая краска смылась.

- Подрядчику еще предстоит устранить все дефекты, выявленные после реставрации основного фасада здания библиотеки, - рассказала главный специалист отдела охраны объектов культурного наследия министерства культуры Ростовской области Ирина Гусейнова. – Министерство культуры осуществляло надзор за проводимыми работами с выходом на место. В настоящее время ремонт не проводится – у подрядчика закончился срок действия разрешения на ведение работ, выданный министерством. После оформления нового разрешения, работы будут продолжены. В любом случае, все недоделки по реставрации фасада, подрядчик обязан устранить. Иначе работы не будут приняты.



В минкульте также сообщили, что ремонт интерьеров библиотеки должен был завершиться до 31 октября 2016 года. Но у подрядчика возникли проблемы с финансированием. К слову, на внутренние работы было выделено 12 млн руб. Их должна была выполнять всё та же компания «Конкорд».

- У нас много претензий по проведению реставрационных работ на фасаде здания, - рассказал директор мастерской «Новая Аттика» Владимир Кирьязиев. - Мы рекомендовали специалистов с опытом подобных работ, но их услугами почему-то не воспользовались. А те, кто проводил ремонт фасадов, не имели никакого отношения к реставрации памятников архитектуры.



Не доверили профессионалам







После того, как несколько бригад строителей, потерпели фиаско, руководство компании обратилось за помощью к профессиональным реставраторам с большим опытом. Владимир Колесников со своими коллегами развернули тут же в библиотеке настоящую мастерскую. Реставраторы сами на специальных станках изготавливали декоративные элементы, делая слепки с уже существующей старинной лепнины. Таким образом, они точь-в-точь восстановили часть внутреннего оформления особняка Парамонова.



Но качественная работа требовала соответствующих затрат, а подрядчик старался на всём экономить. Взгляды руководителя компании и реставраторов на то, как следует вести ремонт, разошлись. Между тем в таможенной академии, где Колесников со своей бригадой несколько лет назад проводил реставрацию внутренних помещений и фасада, до сих пор его встречают как почётного гостя.



Из-за этих же разногласий генподрядчик отказался от услуг опытнейшего реставратора Игоря Кулаги. Бригада которого сейчас работает на реставрации главного собора Ростова.



В итоге к работам вновь привлекли тех, кто до этого разве что занимался ремонтом квартир. А обновлённые предыдущими специалистами колоны внутри библиотеки так и остались единственным элементом, напоминающим о проводившихся здесь работах.



По словам представителя подрядчика, работы должны возобновиться ориентировочно в апреле, а точнее с наступлением тепла. Однако если устранить дефекты подрядчик согласен за свой счет, в качестве гарантийного ремонта, то на продолжение внутренних работ снова нужны деньги. От выделенных 12 млн руб. не осталось и следа. Подрядчик утверждает, что деньги пошли за замену «отопления» и проводки.

- Проект реконструкции фасада был сделан в 2005 году, за десять лет многие элементы, которые не были внесены в него, разрушились, соответственно, объем работ увеличился, - рассказал представитель подрядчика. - Так, в проекте не был предусмотрен ремонт крыши. Когда разобрали тумбы, выяснилось, что кровля пришла в негодность и её необходимо менять.



Реставрационный пшик







Стоит отметить, что по проекту реставрации внутренних интерьеров, в центральном зале и холле только заменят пол, поштукатурят стены. Другие работы проектом не предусмотрены.



Ремонт не будет производиться ни в кабинетах и других внутренних помещениях, ни на цокольном этаже, где хранятся тысячи книг (не смотря на заверения, что фонд библиотеки ещё в 2014 году переместили с улицы Пушкинской на Зорге).

Почему все эти работы не вошли в столь ожидаемый капитальный ремонт, непонятно. Выходит, что реставрация, которой так долго ждали, которая не раз вызывала волну общественного возмущения и критики, станет просто пшиком. А главное – никому до этого нет дела!



Руководство ЮФУ не ответило ни на устный, ни на письменный запрос редакции. Видимо, тема реставрации особняка Парамонова - не та, которую ему хотелось бы обсуждать…

