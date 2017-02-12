Первый этичный фестиваль «ВеганФест» проходит в Ростове





11 февраля в донской столице стартовал «ВеганФест» - первый масштабный фестиваль этичного образа жизни. Он проходит в экологически-образовательном центре «Экориум» (пер. Соборный, 90).

- Этичный образ жизни - это жизнь с минимальным вредом для биосферы. Мы приглашаем ростовчан, которые хотят больше узнать о здоровом питании, обменяться опытом, послушать музыку, попрактиковать йогу и просто хорошо провести время. Цель нашего «ВеганФеста» - показать, что нужно и можно жить, не причиняя страданий другим живым существам, познакомить всех с такой темой, как вегетарианство, развеять мифы о нём, которые сложились в обществе: что вегетарианская пища не содержит необходимых организму веществ, что человек не может быть сильным без мяса, что вегетарианцам не хватает белка, что дети не могут быть вегетарианцами, что быть вегетарианцем - это дорого и сложно, - говорит организатор фестиваля Екатерина Труш. Сама она стала вегетарианкой пять лет назад из-за сострадания к животным.







Малая аудитория, лекторий и главный зал - мероприятий на фестивале так много, что проходят они на трёх площадках. Здесь можно попробовать бургеры из не-котлеты (котлеты из нута), миндальный сыр без коровьего молока, сыроедческие сладости, хвойные напитки, узнать, что есть бытовая химия без… химии, записать рецепт приготовления овсяного молока и коктейлей, послушать лекции и побывать на мастер-классах. Психолог, тренер по духовным практикам София Саская рассказала об энергетических аспектах вегетарианства, а парфюмер Елена Свиридова - об оздоровительных свойствах эфирных масел.



Организаторы были уверены, что на «ВеганФест» в основном придёт молодёжь, но были приятно удивлены тем, что в «Экориум» пришло много людей среднего и старшего возраста.







Фестиваль продолжится ярмаркой эко-товаров, консультациями по питанию, эко-форумом, на котором участники обсудят внедрение системы эффективного управления отходами, лекциями о влиянии питания на здоровье человека, сухом голодании, сыроедении, семинаром «Правила духовного совершенствования. Питание как один из аспектов», мастер-класс от «Душевной кухни» по приготовлению напитка из кокосового молока и какао, полезных сладостей из органических продуктов, без добавления глютена, яиц и сахара, мастер-класс по изготовлению безопасного и экологичного дезодоранта в домашних условиях и арт-терапевтический мастер-класс «Чакровые мандалы» по методу Урсулы Иррганг. По словам автора, практического психолога, психотерапевта Марии Шишкиной, «мандала поможет «навести порядок» внутри психологической вселенной человека». Закроет фестиваль музыкальный концерт, он начнётся 12 февраля в 18:00.



