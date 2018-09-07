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Первые попытки вбросов на выборах зафиксировали в Ростовской области: видео

Первые попытки вбросов на выборах зафиксировали в Ростовской области: видео
Первые попытки вбросов на выборах зафиксировали в Ростовской области. По утверждению очевидцев, работник избирательного участка № 260 попыталась закинуть в урну пачку бумаг.

На записи видно, как, потерявшись в толпе, женщина пыталась сделать вброс в урну, но ее действия пресекла девушка-наблюдатель.

В территориальной избирательной комиссии по городу Батайску о происшествии ничего не знают. А непосредственно в УИКе № 260 с корреспондентом общаться отказались.

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