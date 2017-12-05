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Первые пассажиры прибыли в новый аэропорт Платов

Первые пассажиры прибыли в новый аэропорт Платов

Первые пассажиры прибыли в новый аэропорт Платов.

7 декабря в 11 часов утра в южном хабе приземлился самолет из московского аэропорта Внуково. Через час рейс отправился обратно с пассажирами из Ростова на борту.

Новый аэропорт начал полноценное обслуживание всех рейсов, включая международные. В этот день завершается перевод перелетов из старого аэропорта в новый. Начиная с 11 часов, обслуживание всех внутрироссийских и международных рейсов будет производиться в Платове.

Напомним, проектная пропускная способность аэропорта Платов на международных рейсах составляет 480 пасс./час на вылет и на прилет. Добраться до нового аэропорта можно на маршрутке № 285, которая отходит от Привокзальной площади, и № 286 - от пригородного вокзала. Стоимость проезда от Привокзальной площади составит 95 рублей, от остановки «Октябрьская площадь» (пригородный автовокзал) – 75 рублей.

Старый аэропорт на проспекте Шолохова прекратит свою работу 1 марта.

Первые пассажиры прибыли в новый аэропорт ПлатовПервые пассажиры прибыли в новый аэропорт ПлатовПервые пассажиры прибыли в новый аэропорт ПлатовПервые пассажиры прибыли в новый аэропорт Платов

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