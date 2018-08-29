Авторизация

Регистрация


  • USD 68.08
  • EUR 79.68
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Первые дни осени на Дону будут пасмурными: ожидается небольшой дождь

Первые дни осени на Дону будут пасмурными: ожидается небольшой дождь
Фото: Playcast.ru

Первые дни осени в Ростовской области не принесут резкого похолодания. Однако в ближайшие дни на Дону прогнозируются пасмурная погода и небольшой дождь.

В субботу, 1 сентября, ожидаются переменная облачность и кратковременные осадки. При этом резкого похолодания не будет. В Ростове днём - до +31, вечером температура опустится до +25, ночью – до +21 градуса.

В воскресенье в донской столице сохранится переменная облачность, но осадки не прогнозируются.

В Ростовской области в ближайшие выходные - также переменная облачность, в отдельных районах - небольшие кратковременные дожди, кое-где - гроза. Температура воздуха ночью - до +19…+24 градусов, по северу и востоку - до +12, днём - до +30…+35 градусов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.