Первые дни осени на Дону будут пасмурными: ожидается небольшой дождь



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Первые дни осени в Ростовской области не принесут резкого похолодания. Однако в ближайшие дни на Дону прогнозируются пасмурная погода и небольшой дождь.



В субботу, 1 сентября, ожидаются переменная облачность и кратковременные осадки. При этом резкого похолодания не будет. В Ростове днём - до +31, вечером температура опустится до +25, ночью – до +21 градуса.



В воскресенье в донской столице сохранится переменная облачность, но осадки не прогнозируются.



В Ростовской области в ближайшие выходные - также переменная облачность, в отдельных районах - небольшие кратковременные дожди, кое-где - гроза. Температура воздуха ночью - до +19…+24 градусов, по северу и востоку - до +12, днём - до +30…+35 градусов.