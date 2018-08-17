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Перевозчик «Ростовпассажиртранс» намерен взыскать с властей 11 миллионов долга

Перевозчик «Ростовпассажиртранс» намерен взыскать с властей 11 миллионов долга
Перевозчик «Ростовпассажиртранс» собирается в суде взыскать с городского департамента транспорта долг на сумму 10,8 миллиона. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда.

Во время чемпионата мира по футболу бесплатные шаттлы до стадиона ходили по восьми маршрутам. «Ростовпассажиртранс» предоставил автобусы и занимался их обслуживанием, но за свои услуги компания оплату так и не получила.

Сообщается, что суд уже принял исковое заявление и возбудил производство по делу.

Руководство «Ростовпассажиртранса» отказалось от комментариев, с сотрудниками департамента транспорта связаться не удалось.
Заседание по делу состоится 11 октября.

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