Перевозчик «Ростовпассажиртранс» намерен взыскать с властей 11 миллионов долга



Перевозчик «Ростовпассажиртранс» собирается в суде взыскать с городского департамента транспорта долг на сумму 10,8 миллиона. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда.



Во время чемпионата мира по футболу бесплатные шаттлы до стадиона ходили по восьми маршрутам. «Ростовпассажиртранс» предоставил автобусы и занимался их обслуживанием, но за свои услуги компания оплату так и не получила.



Сообщается, что суд уже принял исковое заявление и возбудил производство по делу.



Руководство «Ростовпассажиртранса» отказалось от комментариев, с сотрудниками департамента транспорта связаться не удалось.

Заседание по делу состоится 11 октября.