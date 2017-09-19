Переносов больше не будет: с 1 октября в Ростове подорожает проезд



Проезд в общественном транспорте подорожает с 1 октября. Об этом говорится в официальном документе, попавшем в соцсеть.



Согласно обращению городского департамента транспорта к руководителям транспортных предприятий, с октября цена проезда в автобусах и маршрутках составит 24 рубля, при безналичной оплате – 20 рублей за одну поездку.



Льготники при использовании социальной карты пенсионера и социальной карты обучающегося будут оплачивать проезд в размере 50% от стоимости, рассчитанной от тарифа, установленного для безналичной оплаты проезда.



Напомним, разговоры о повышении стоимости проезда в Ростове начались ещё летом. Городские власти призывали ростовчан активнее покупать транспортные карты. Вскоре стало известно, что плата за проезд повысится в августе, затем, что с 1 сентября. При этом повышение планировалось до 25 рублей, а не до 24 как сейчас. Однако и в первом и во втором случае цена проезда осталась прежней.







Ранее в администрации Ростова сообщали, что в городских автобусах оплатить проезд можно будет банковской картой. Пассажиры отметили, что это гораздо удобнее, чем пользоваться транспортной картой. Сейчас её можно купить в офисе агентства развития платежных систем, либо через газетные киоски.



Добавим, что цена проезда в трамваях и троллейбусах не изменится. Стоимость проезда в электротранспорте составляет 17 рублей.