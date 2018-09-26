Переменчивая погода прогнозируется на выходных в Ростове



Фото: Otzyv.ru



На выходных в Ростове погода будет меняться. Если в субботу будет ясно и тепло, то в воскресенье небо затянут тучи, и придёт похолодание.



29 сентября в донской столице потеплеет на несколько градусов. Днём воздух прогреется до +22 градусов. Суббота будет ясной и солнечной. К вечеру похолодает до +18 градусов.



В воскресенье, в последний день сентября, похолодает до +18 градусов. Вечером температура опустится до +15. День будет пасмурным, однако осадков не прогнозируется.



В Ростовской области в эти дни в северных районах температура опустится до +13 градусов, в южных – до +20. В ряде районов в воскресенье пройдут дожди.