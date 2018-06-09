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Перелет футболистов «Ростова» до Австрии обойдется в 63,5 тысячи евро

Перелет футболистов «Ростова» до Австрии обойдется в 63,5 тысячи евро
Чтобы добраться на сборы в Австрию, донской клуб арендовал самолет. Стоимость аренды воздушного судна составила 63,5 тысячи евро. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому зданию исполнитель должен доставить спортсменов и багаж в указанное место 24 июня.

При этом известно, что футболисты отправятся на сборы в Бад Редкерсбург. Там спортсмены пробудут до 6 июля. Затем они доберутся до Шламдинга. На тренировки в Австрии «Ростов» выложит порядка 278 тысяч евро, или 20 590 765 рублей.

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