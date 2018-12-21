Перед Новым годом цены на яйца побили все рекорды в Ростовской области



На Дону за две недели до Нового года цены на яйца побили все рекорды. Подорожание так называемых «новогодних» продуктов было ожидаемо перед праздниками. Какими бы высокими ни были цены, у людей нет выбора — они купят продукты на оливье, селёдку под шубой и прочие традиционные новогодние блюда.



Ирина Теларова, директор департамента потребительского рынка Ростовской области, рассказала, что за период с 10 по 17 декабря цены на яйца выросли на 7%. Исходя из этого утверждения, получается, что две недели назад яйца стоили около 65 рублей за десяток. Но уже в начале этой недели их стоимость составляла от 69 до 80 рублей.

За период с 1 по 24 декабря цена выросла примерно на 25%. Не так давно десяток стоил от 45 до 55 рублей.



На рынке цена за десяток домашних и так составляла около 90 рублей. Страшно представить, до каких высот взлетят цены к выходным.



По утверждению Ирины Теларовой с 2014 года цена за десяток выросла на 43,7%.