Пенсионный фонд на связи: обратиться в ведомство теперь можно через «онлайн-окно» МФЦ





В Ростовской области продолжает развиваться региональный проект «Правовая помощь онлайн». Ранее жители региона могли получить онлайн-консультацию трех ведомств, сегодня к этому перечню добавился пенсионных фонд.



Если связаться с сотрудниками министерств труда, министерства строительства и «Агентства жилищных программ» можно было только в МФЦ Мясниковского, Аксайского, Белокалитвинского и Каменского районов, то на связь с пенсионным фондом можно выйти в отделениях 21 муниципалитета.



По словам заместителя председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председателя комитета по законодательству Ирины Рукавишниковой, жители Дона уже оценили инновацию и сами попросили наладить видеосвязь с пенсионным фондом.

– За консультацией обратились уже 50 человек. Самое важное, что подавляющее большинство из них остались довольны услугой, так как получили исчерпывающий ответ по интересующему их вопросу, - подчеркнула Ирина Рукавишникова. - Еще на первых консультациях звучали пожелания наладить такую же связь с пенсионным фондом. Сегодня мы выполняем просьбу дончан и открываем онлайн-консультации в отделении МФЦ города Аксая.



Ирина Рукавишникова отметила, что не только пользователи, но и сами ведомства отмечают преимущества работы в онлайн-режиме: снижается документооборот, загруженность госорганов, экономится время.







Начальник управления инноваций в органах власти Борис Носко сообщил, что специальное место для видеосвязи появилось уже в 22 офисах МФЦ в 21 муниципальном районе Ростовской области.

– Проект не требует больших вложений, но это нагрузка для МФЦ, так как нужно подготовить место и оборудование, - отметил Носко. - «Правовая помощь онлайн» уже работает во всех крупных городах Дона. Мы планируем и дальше увеличивать число офисов, где консультацию можно получить по видеосвязи. Сегодня многофункциональный центр – это главный помощник для человека, который хочет получить услугу, консультацию государственных органов.



Консультации Пенсионного фонда в режиме онлайн будут проходить по четвергам с 14:00 до 16:00 четыре раза в месяц. Управляющий Отделения Пенсионного фонда по Ростовской области Евгений Петров рассказал, что сотрудники ответят на вопросы граждан об изменении пенсионного законодательства, обеспечении выплатами отдельных категорий граждан.

– Сегодня региональное Отделение Пенсионного фонда подписало соглашение с МФЦ и присоединилось к проекту, - добавил Евгений Петров. - Каждый человек может рассчитывать на индивидуальную беседу со специалистом.



По его мнению, это позволит решать задачи быстрее и качественнее.