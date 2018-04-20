Пенсионеры из Ростовской области обратились за помощью к президенту России



Жители хутора Хапры Мясниковского района Ростовской области устали искать справедливости. Семья пенсионеров обратилась с просьбой о помощи к президенту России. Об этом сообщает издание DonDay.ru.



Тамара и Левон Мартиросяны спокойно жили на своем участке, занимались садоводством и находились в хороших отношениях с соседями до тех пор, пока рядом с ними не поселился начальник Мясниковского районного отдела службы судебных приставов Ростовской области Юрий Рыжов. Он проложил к своему дому дорогу, которая пересекала участок пенсионеров. Чиновник затеял судебное разбирательство, по итогам которого выиграл это право. «Вооружившись» судебным решением, пристав Рыжов тут же, буквально с фанатичным рвением, стал добиваться его исполнения. Он обложил стариков такими штрафами, что те оказались на грани голода. В некоторые месяцы они отдавали на штрафы за неисполненное судебное решение почти всю свою и без того нищенскую пенсию.



Отчаявшись найти справедливость, пенсионеры написали письмо президенту России Владимиру Путину:



«Мы – обычные, простые, бедные люди, никогда за свою жизнь не участвовали в судебных спорах, жили спокойно в своем скромном доме, сажали на принадлежащем нам земельном участке огород для нужд своей семьи, пока нашим соседом не стал высокопоставленный чиновник – начальник Мясниковского районного отдела службы судебных приставов Ростовской области Юрий Викторович Рыжов, который ввязал нас в абсолютно неравные судебные споры».



Пенсионеры обошли все возможные инстанции, но им никто не может или не хочет помочь. Они были на приеме у главы Мясниковского района Владимира Килафяна, но тот ничего не предпринял.



- Потом мы узнали, что супруга главы является судьей Мясниковского районного суда. Разве ворон ворону выклюет глаз? Президент Путин для нас – последняя надежда. Мы верим, что наше письмо дойдет до него или до его помощников. Там смогут разобраться в ситуации и восстановить справедливость, - пожаловалась Тамара Мартиросян.



До тех пор, пока хоть кто-то не поможет пенсионерам, им придется жить буквально в осаде. Приставы постоянно приходят к Мартиросянам с новыми угрозами, и это при том, что пенсионеров лишили части земли, а не наоборот. А большая часть пенсий уходит на выплату долгов и штрафов, возникших из-за соседа-чиновника.