Пенсионерка упала и травмировалась в автобусе №3а в Ростове





72-летняя женщина отправилась в больницу после поездке на автобусе №3а в Ростове. Это произошло 16 февраля около девяти часов утра. 40-летний водитель резко затормозил в районе дома 10 по улице Плужная, пенсионерка упала и сильно ударилась.

- Пострадавшую женщину с многочисленными травмами доставили в БСМП-2,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка.



Ранее в ростовском общественном транспорте произошел другой несчастный случай. 28-летняя девушка получила сотрясение мозга из-за водителя-лихача, который устроил гонку с другим автобусом.