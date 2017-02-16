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Пенсионерка упала и травмировалась в автобусе №3а в Ростове

Пенсионерка упала и травмировалась в автобусе №3а в Ростове

72-летняя женщина отправилась в больницу после поездке на автобусе №3а в Ростове. Это произошло 16 февраля около девяти часов утра. 40-летний водитель резко затормозил в районе дома 10 по улице Плужная, пенсионерка упала и сильно ударилась.
- Пострадавшую женщину с многочисленными травмами доставили в БСМП-2,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка.

Ранее в ростовском общественном транспорте произошел другой несчастный случай. 28-летняя девушка получила сотрясение мозга из-за водителя-лихача, который устроил гонку с другим автобусом.

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