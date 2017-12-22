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Пенсионерка с провалами в памяти пропала в Ростове

Пенсионерка с провалами в памяти пропала в Ростове
Пенсионерка с провалами в памяти пропала в Ростове. Нина Иванова ушла из дома утром 23 декабря.

По словам внучки пропавшей, женщина ушла, не сообщив, куда, и оставив мобильный телефон дома. Ростом она всего 140 сантиметров. Волосы седые и короткие. Передвигается без дополнительных приспособлений.

- У бабушки проблемы с памятью, - отметила родственница. – Мы боимся, что она могла перепутать автобус или выйти не на той остановке и просто заблудиться.

Если кто-то видел Нину Иванову, просьба сообщить по телефону: 8-900-130-36-09.

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