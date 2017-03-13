Пенсионерка провела одиночный пикет у отдела полиции в центре Ростова





Пенсионерка провела одиночный пикет у отдела полиции Кировского района города.



Женщина появилась у отдела полиции № 3, расположенном на проспекте Ворошиловском, утром 15 марта. У неё было два плаката. На большом была надпись: «Народ против беззакония чиновников, прокуроров, судей, полиции». В руке ростовчанка держала небольшой листок, информирующий о законности её акции, со ссылкой на закон.



Чего именно добивалась пенсионерка, выяснить не удалось. Вскоре она покинула место своего пикета. В Кировском отделе полиции не пояснили, с какой целью проводилась акция.