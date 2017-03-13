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Пенсионерка провела одиночный пикет у отдела полиции в центре Ростова

Пенсионерка провела одиночный пикет у отдела полиции в центре Ростова

Пенсионерка провела одиночный пикет у отдела полиции Кировского района города.

Женщина появилась у отдела полиции № 3, расположенном на проспекте Ворошиловском, утром 15 марта. У неё было два плаката. На большом была надпись: «Народ против беззакония чиновников, прокуроров, судей, полиции». В руке ростовчанка держала небольшой листок, информирующий о законности её акции, со ссылкой на закон.

Чего именно добивалась пенсионерка, выяснить не удалось. Вскоре она покинула место своего пикета. В Кировском отделе полиции не пояснили, с какой целью проводилась акция.

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