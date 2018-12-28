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Пенсионера, пропавшего в Ростове, нашли живым

Пенсионера, пропавшего в Ростове, нашли живым
81-летнего пенсионера, пропавшего в Ростове-на-Дону, нашли живым. 30 декабря Анатолий Евруев вернулся к близким.

Сейчас жизни и здоровью ростовчанина ничего не угрожает. Напомним, он ушел из дома 29 декабря. Родственники не знали, где он мог находится.

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