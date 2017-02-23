Пенсионера, пропавшего в Каменске-Шахтинском, разыскивают в Ростовской области





60- летнего мужчину, пропавшего в Каменске- Шахтинском, разыскивают в Ростовской области. Александр Шмаков исчез три дня назад. В последний раз его видели прохожие 22 февраля около шести часов вечера. Александр выходил из магазина на улице Ворошилова, в районе дома №143.



Александр Шмаков высокого роста- более 180 см. У него худощавое телосложение. В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку и шапку, черные ботинки с острыми носами.



По словам родственников, у мужчины есть психическая болезнь. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-928-114-58-44, 8-928-114-11-58 или 8-909-410-61-40.