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Пенсионера, пропавшего в Каменске-Шахтинском, разыскивают в Ростовской области

Пенсионера, пропавшего в Каменске-Шахтинском, разыскивают в Ростовской области

60- летнего мужчину, пропавшего в Каменске- Шахтинском, разыскивают в Ростовской области. Александр Шмаков исчез три дня назад. В последний раз его видели прохожие 22 февраля около шести часов вечера. Александр выходил из магазина на улице Ворошилова, в районе дома №143.

Александр Шмаков высокого роста- более 180 см. У него худощавое телосложение. В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку и шапку, черные ботинки с острыми носами.

По словам родственников, у мужчины есть психическая болезнь. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-928-114-58-44, 8-928-114-11-58 или 8-909-410-61-40.

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