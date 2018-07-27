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Пенсионер из Таганрога продает копию пулемета Максим за 60 тысяч рублей

Пенсионер из Таганрога продает копию пулемета Максим за 60 тысяч рублей
73-летний таганрожец продает точную копию пулемета Максим за 60 тысяч рублей. Объявление о продаже разместил его племянник на популярном сайте.

По словам автора копии, Вадима Григорьевича, у него не было конкретной цели сделать копию оружия. Год назад он уже сделал автомат Максим, а в этом решил сделать комплект, добавив его еще и пулеметом.

Копия выполнена из дерева в масштабе 1:1. Пулемет по своему внешнему виду в точности повторяет оригинал. Единственное, из-за того, что конструкция не металла, оружие весит около 20 килограммов в противовес 70-ти килограммам настоящего. Самое сложное, по мнению Вадима Григорьевича, было учесть все нюансы и рассчитать размер деталей.

Пулемет пенсионер решил продать, потому что, банально, нужны деньги. Мужчина все свободное время посвящает поиску погибших солдат. Вырученные деньги он мечтает потратить на покупку электронного устройства для поисков металлических частей обмундирования или оружия на большой глубине.
Пенсионер из Таганрога продает копию пулемета Максим за 60 тысяч рублей

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