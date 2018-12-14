Пелагея и ростовчанин Баста записали совместный саундтрек
Популярный рэп-исполнитель Баста и певица Пелагея записали саундтрек к будущему фильму. Военно-патриотическая драма «Т-34» выйдет в кинотеатрах 1 января 2019 года.
Композиция «Под палящим огнём» станет главной темой кинокартины. Она рассказывает о том, как простые люди – солдаты – ковали Победу огромной страны.
Фильм повествует о военнопленных, которые хотят сбежать от фашистов, собирая собственную танковую бригаду.
Главные роли исполнят Александр Петров и Ирина Старшенбаум.