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Пелагея и ростовчанин Баста записали совместный саундтрек

Пелагея и ростовчанин Баста записали совместный саундтрек
Популярный рэп-исполнитель Баста и певица Пелагея записали саундтрек к будущему фильму. Военно-патриотическая драма «Т-34» выйдет в кинотеатрах 1 января 2019 года.

Композиция «Под палящим огнём» станет главной темой кинокартины. Она рассказывает о том, как простые люди – солдаты – ковали Победу огромной страны.

Фильм повествует о военнопленных, которые хотят сбежать от фашистов, собирая собственную танковую бригаду.

Главные роли исполнят Александр Петров и Ирина Старшенбаум.

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