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Педофила, пять лет насиловавшего падчерицу и сына, будут судить в Ростове

Педофила, пять лет насиловавшего падчерицу и сына, будут судить в Ростове
В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в «Насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании».

По версии следствия, ростовчанин в течение пяти лет совершал действия сексуального характера в отношении сына. Кроме того, всё это время он насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.
- В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Ростова для рассмотрения по существу.

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