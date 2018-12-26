Педофила, пять лет насиловавшего падчерицу и сына, будут судить в Ростове



В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в «Насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании».



По версии следствия, ростовчанин в течение пяти лет совершал действия сексуального характера в отношении сына. Кроме того, всё это время он насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.

- В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



В настоящее время уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Ростова для рассмотрения по существу.