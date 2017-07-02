Педагогов и родителей призывают уделить особое внимание безопасности детей летом





Провести работу с родителями, принять необходимые меры безопасности в летний период попросили в администрации города руководителей и педагогов образовательных учреждений Ростова.



Во время заседания областной межведомственной комиссии по подготовке образовательных учреждений к новому 2017–2018 учебному году основным вопросом стало создание условий безопасности детей летом. На совещании присутствовали руководители школ, заведующие детсадов и начальники структурных подразделений администрации города. Присутствующие были вынуждены констатировать: в Ростове отмечен рост несчастных случаев среди детей. Чаще всего их причиной становится невнимательность и равнодушие со стороны взрослых.

- Сегодня я обращаюсь ко всем родителям, ситуация тревожная: наши дети травмируются, имеются несчастные случаи выпадения детей из окон, купание в несанкционированных местах, - отметила заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова. - Нам необходимо принять меры для того, чтобы юные ростовчане находились в безопасности. Мы должны контролировать подрастающее поколение. Если дети находятся без надзора родителей и педагогов, то конечно, у них есть соблазн совершать, на первый взгляд, интересные поступки, приводящие к печальным последствиям.



Ответственность по воспитанию подрастающего поколения ложится не только на родителей, но и на педагогов. Во время каникул, когда у детей появляется больше свободного времени, им чаще надо напоминать и разъяснять правила дорожного движения, поведения на дорогах и воде. Конечно, родители, не могут всё время находиться рядом со своим ребёнком, но они обязаны знать, где он находится, с кем проводят время. Идеальный вариант организовать отдых своих детей, купить путевки в оздоровительные лагеря. Сегодня часть расходов в размере порядка 15 тыс. руб. можно компенсировать, обратившись в социальные службы.



По мнению собравшихся, организация культурного досуга – это лишь одна из мер, которая позволит не только занять детей, но и обеспечить их безопасность.

– Мы – все службы, работающие с детьми – нацелены на профилактические меры. Для обеспечения безопасности на муниципальных пляжах будет вестись постоянный контроль, проводиться рейды по несанкционированным водоемам в пределах Ростова, – подчеркнула Елена Кожухова. - Рекомендуем родителям, если они вывозят ребят на отдых, посещать муниципальные пляжи, а также бассейны и аквапарки.



Елена Кожухова также напомнила, что на сегодняшний день только два пляжа имеют разрешение на купание и отдых ростовчан. Это – Северное водохранилище и пляж на Зеленом острове. Остальные водоемы не благоустроены для отдыха.

В администрации города отметили, что жизнь детей и их безопасность в руках взрослых. Если не предпринять меры, чтобы обеспечить им безопасный отдых, то число несчастных случаев будет только расти.