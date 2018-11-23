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Пассажирам в Ростове пришлось выходить из автобуса через окно: видео

Пассажирам в Ростове пришлось выходить из автобуса через окно: видео
На остановке «Международная» в Ростове у маршрутки № 44 заклинило двери. Пассажирам пришлось выходить через окно. Инцидент произошёл днём 26 ноября.

Как сообщают очевидцы, входную дверь микроавтобуса заклинило. Аварийный выход не открылся из-за того, что заржавели петли. Дверца кабины водителя оказалась заблокирована. Благо в маршрутке удалось открыть окно.

На кадрах видно, что люди восприняли такое мини-происшествие с улыбкой. Мужчины по-джентльменски помогали дамам выбраться из салона.

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