Пассажирам в Ростове пришлось выходить из автобуса через окно: видео



На остановке «Международная» в Ростове у маршрутки № 44 заклинило двери. Пассажирам пришлось выходить через окно. Инцидент произошёл днём 26 ноября.



Как сообщают очевидцы, входную дверь микроавтобуса заклинило. Аварийный выход не открылся из-за того, что заржавели петли. Дверца кабины водителя оказалась заблокирована. Благо в маршрутке удалось открыть окно.



На кадрах видно, что люди восприняли такое мини-происшествие с улыбкой. Мужчины по-джентльменски помогали дамам выбраться из салона.



