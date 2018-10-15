Пассажира, закурившего в самолёте Москва - Ростов, задержали в Платове



В ростовском аэропорту Платов задержали пассажира, закурившего в самолёте Москва - Ростов.



Об инциденте на борту в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Платов 16 октября сообщил диспетчер.

- Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полета курил в туалетной комнате, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. - Полицейские доставили 35-летнего жителя Ростовской области в дежурную часть в аэропорту Платов.



В отношении мужчины составили протоколы за нарушения правил перелёта, теперь ему придётся заплатить штраф.