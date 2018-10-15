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Пассажира, закурившего в самолёте Москва - Ростов, задержали в Платове

Пассажира, закурившего в самолёте Москва - Ростов, задержали в Платове
В ростовском аэропорту Платов задержали пассажира, закурившего в самолёте Москва - Ростов.

Об инциденте на борту в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Платов 16 октября сообщил диспетчер.
- Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полета курил в туалетной комнате, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. - Полицейские доставили 35-летнего жителя Ростовской области в дежурную часть в аэропорту Платов.

В отношении мужчины составили протоколы за нарушения правил перелёта, теперь ему придётся заплатить штраф.

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