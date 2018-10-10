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Пару влюблённых, отравившихся газом в Таганроге, похоронили вместе

Пару влюблённых, отравившихся газом в Таганроге, похоронили вместе
В Ростовской области простились с парой влюблённых, отравившихся газом во сне. 21-летнюю Юлию О. и её парня Томаша Р. похоронили рядом.

Церемония прощания прошла 11 октября в родном посёлке молодых людей Большой Кирсановке. Проводить ребят в последний путь пришли родственники, друзья и одногруппники. По решению близких, влюблённых похоронили рядом.

Томаша и Юлию знакомы вспоминали как добрых и отзывчивых ребят, а их тёплым отношениям можно было только завидовать.

Напомним, трагедия произошла на днях в Таганроге. Пара снимала квартиру в одном из жактовских домов в переулке Клубном. Перед сном молодые люди оставили включенной газовую печь, забыв открыть вытяжку.

Мёртвыми ребят обнаружила мать Томаша, которая пришла их проведать.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смерти молодых людей.

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