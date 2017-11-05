Парню, выжившему после страшной аварии в Ростовской области, нужна помощь



Парню, выжившему после страшной аварии в Ростовской области, нужна помощь. ДТП, из-за которого 22-летний Игорь Щербин попал в реанимацию, случилось 2 ноября на трассе М-4 «Дон» под Миллерово.



По словам брата пострадавшего, парень учился и работал в Москве. Молодой человек увлекался кик-боксом. Однако, возвращаясь в очередной раз домой, Игорь оказался на волосок от смерти. В день автокатастрофы дончанин ехал из столицы в Каменск-Шахтинский. Во время поездки парень и его друг на своей машине врезались в большегруз. В результате «ВАЗ-2110» смяло как консервную банку. Во время ДТП оба товарища серьезно пострадали.







Сейчас Игорь Щербинин находится в миллеровской ЦРБ в реанимации. Медики ввели пациента в искусственную кому. Врачи отмечают, что Игорь в тяжелом состоянии. У него сломаны нос, ребра, шея, челюсть, открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Ситуацию осложнила попавшая в органы дыхания и пищеварения кровь. Теперь парень находится в медикаментозной коме. Из-за многочисленных тяжелых травм пострадавшего нельзя перемещать даже по палате.



Родные Игоря пытаются найти врачей, которые помогут со сложнейшей операцией и транспортировкой 22-летнего дончанина. Всех, кто знаком со специалистами, могут позвонить его старшему брату Антону по номеру: 8 (909) 438-67-59.

Помимо этого, на лечение и восстановление парня нужны денежные средства. Желающие помочь Игорю, могут перевести деньги на карту Сбербанка отцу Игоря Александру Александровичу Щ.: 4276852018775208.