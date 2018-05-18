Парня, купившего билет на игру ЧМ, не пускают на матч из-за судимости





Молодой человек, купивший билет на матч ЧМ в Ростове, не сможет попасть на игру.

Кириллу Николенко не выдали паспорт болельщика. Возможной причиной отказа стала судимость. О ситуации рассказал в своем микроблоге правозащитник Алексей Федяров.



Кирилл отбывал наказание за хранение наркотиков. За год и 10 месяцев до конца срока он был освобождён условно-досрочно. Оказавшись на свободе, устроился на работу, живёт обычной жизнью и к пагубным привычкам возвращаться не собирается. В марте Кирилл купил два билета на матч - для себя и своей девушки. Но на игру Саудовская Аравия - Уругвай 20 июня он не попадёт. Молодому человеку отказали в выдаче паспорта болельщика.

- Я работаю монтажником на Ямале, дома бываю редко. Билеты купил, как и положено, на сайте ФИФА, - рассказал Кирилл Николенко DonDay.ru. - В середине апреля я решил оформить паспорт болельщика, поскольку вернусь в Ростов за день до игры. В итоге моя девушка получила документ без проблем, а вот мне отказали. При этом причину никто не назвал. Между тем за свой билет я отдал 12 600 рублей. Он именной, и назад его не принимают.



В центре выдачи паспорта болельщика пояснили, что, действительно, причину отказа они не называют. Поводы для отказа можно найти в специальном разделе на сайте, но в перечне судимости нет. По какой же причине ростовчанин, купивший билет, в итоге не попадет на матч, в центре не пояснили.