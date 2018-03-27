Парламентарии Дона рассмотрели поправки в законопроекте о льготах для пенсионеров и инвалидов





На 53-м внеочередном заседании парламентарии Дона рассмотрели поправки ко второму чтению законопроекта о льготах для пенсионеров и инвалидов. Решения принимали 29 марта.



Проект поправок в Жилищный кодекс России донские парламентарии отправят на рассмотрение в Госдуму. Законопроект о льготах для пенсионеров и инвалидов представил председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. На заседании он предложил предоставить получать компенсацию за взносы по капитальному ремонту не только одиноким пенсионерам с 70 лет, но и тем, кто проживает совместно с неработающими родственниками-инвалидами I и II групп. Законопроект получил поддержку российского парламента, его приняли 27 марта на первом чтении.



Однако данный документ касается лишь тех пенсионеров, которые проживают с неработающими инвалидами. В проекте не учитываются такие категории, как работающие инвалиды, дети-инвалиды или родители детей-инвалидов. Ко второму чтению депутаты Заксобрания намерены устранить эту несправедливость, включив пенсионеров, живущих также с детьми-инвалидами или их родителями.

- Мы постараемся убедить руководство страны в необходимости расширить список льготников, проживающих с пенсионерами для выплаты последним компенсации взносов на капремонт, - отметил Александр Ищенко. - В таком случае законопроект в новой редакции будет направлен в Госдуму для рассмотрения во втором чтении до 24 апреля.



В связи с изменениями в Жилищном кодексе появились поправки и в законе о капитальном ремонте. Так, устанавливается минимальный размер фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Средства аккумулируются на спецсчетах в размере 50% оценочной стоимости работ. Ранее этого положения в областном законе не было. Также эти поправки обязывают компанию, проводящую капитальный ремонт, устанавливать общедомовые приборы учета потребления газа и тепла.



Изменилась и статья 8 указанного закона. Суть изменений заключается в том, что ремонтные работы многоквартирных домов должна проводить та организация, в чьем ведении находился данный дом (федеральная, областная собственность, ведение министерства обороны и так далее).



Министр финансов Ростовской области Лилия Федотова сообщила об изменениях, внесенных в региональный бюджет. Доходы возросли на 900 миллионов рублей и составили 157,7 миллиарда. Расходная часть, в свою очередь, увеличились на 5 миллиардов рублей, достигнув 171,4 миллиарда. Эти средства пойдут на здравоохранение, социальные выплаты и программы, дороги, культуру и другие цели.



По словам спикера донского парламента, приоритетной задачей является повышение заработной платы работников бюджетных организаций. Она будет расти до 100 процентов МРОТ (минимальный размер оплаты труда). С 1 мая минимальная зарплата увеличится до 11 163 рублей.



Большую часть средств из бюджета выделят на ремонт и строительство социальных, образовательных, медицинских и культурных учреждений. Планируется построить и отремонтировать поликлиники, школы, дома культуры, дворцы спорта и другие объекты в разных уголках донского региона.



Кроме того, отремонтируют и дороги. Из областного бюджета на ремонт выделят 1,5 миллиарда рублей. На улицах Ростова, Шахт, станицы Старочеркасской появятся новые фонари. Расходы на освещение составят 152,7 миллиона рублей.



Во время заседания депутаты заслушали доклад о работе омбудсмена Ростовской области в 2017 году, внесли изменения в законодательство об административных правоотношениях и в ряд других областных законов.