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Парковку на нескольких улицах в Ростове запретят во время чемпионата мира

Парковку на нескольких улицах в Ростове запретят во время чемпионата мира
Парковку на нескольких улицах в Ростове запретят во время чемпионата мира. Ограничения будут действовать в Ростове в дни мундиаля - 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля.

С 6 часов утра и до 3 часов ночи будет запрещена парковка транспорта на следующих улицах:

- проспект Нагибина, 18;

- проспект Ворошиловский, 105А, 105Б, 61, 63, 65;

- проспект Буденновский, 30, 40, 42, 43, 45, 49-55 и на участке от улицы Баумана до Береговой (по чётной стороне).

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