Парковку на нескольких улицах в Ростове запретят во время чемпионата мира



Парковку на нескольких улицах в Ростове запретят во время чемпионата мира. Ограничения будут действовать в Ростове в дни мундиаля - 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля.



С 6 часов утра и до 3 часов ночи будет запрещена парковка транспорта на следующих улицах:



- проспект Нагибина, 18;



- проспект Ворошиловский, 105А, 105Б, 61, 63, 65;



- проспект Буденновский, 30, 40, 42, 43, 45, 49-55 и на участке от улицы Баумана до Береговой (по чётной стороне).