Парень из Новочеркасска поймал 10-килограммового сома



Житель Ростовской области поймал в реке Тузлов сома весом 10 килограммов. Об этом сообщает портал DonDay.ru.



Рыбачит Виктор уже около 15 лет. На его счету - сотни пойманных и не менее сотни выпущенных обратно в воду рыб. На днях ему снова удалось сорвать куш - он поймал в реке Тузлов сома весом 10 килограммов.



Молодой человек поделился, что достать из воды тяжелую рыбу было непросто. Ведь у Виктора не было подсака, а леска была слишком тонкой. Рыба сопротивлялась около получаса, но потом сдалась. Достав из воды сома, рыбак сделал несколько фото с заветным трофеем и отпустил его обратно в воду.



Сам Виктор признался, что это рекордный улов. Ранее он достал из воды рыбу весом 23 килограмма. Парень признается, что рыбалка для него - это смысл жизни.