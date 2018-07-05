Авторизация

Регистрация


  • USD 63.12
  • EUR 73.90
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Парень из Новочеркасска поймал 10-килограммового сома

Парень из Новочеркасска поймал 10-килограммового сома
Житель Ростовской области поймал в реке Тузлов сома весом 10 килограммов. Об этом сообщает портал DonDay.ru.

Рыбачит Виктор уже около 15 лет. На его счету - сотни пойманных и не менее сотни выпущенных обратно в воду рыб. На днях ему снова удалось сорвать куш - он поймал в реке Тузлов сома весом 10 килограммов.

Молодой человек поделился, что достать из воды тяжелую рыбу было непросто. Ведь у Виктора не было подсака, а леска была слишком тонкой. Рыба сопротивлялась около получаса, но потом сдалась. Достав из воды сома, рыбак сделал несколько фото с заветным трофеем и отпустил его обратно в воду.

Сам Виктор признался, что это рекордный улов. Ранее он достал из воды рыбу весом 23 килограмма. Парень признается, что рыбалка для него - это смысл жизни.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.