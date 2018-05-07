Парад Победы начался в донской столице



Парад Победы начался в Ростове-на-Дону. В праздничном мероприятии, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принимают участие тысячи военнослужащих и десятки единиц современной военной техники.



Мероприятие началось в 9 часов утра с проезда автоколонны с ветеранами. В 10.00 - представление на Театральной площади. С 11.00 стартует шествие «Бессмертного полка».



В воздухе витает атмосфера сплоченности и единства. Ростовчане отдают дань тем, кто воевал за мир.

