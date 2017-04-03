Памятник Солженицыну три года не может найти своё место в Ростове





Установить памятник общественному деятелю, лауреату Нобелевской премии Александру Солженицыну в Ростове-на-Дону инициативная группа предложила четыре года назад. Горожане восприняли идею с энтузиазмом. Почти сразу нашелся меценат, обещавший выделить на него деньги. Документы на установку прошли все этапы согласования. Но памятник Солженицыну в Ростове до сих пор так и не появился.



Разработкой модели монумента занимался известный ростовский скульптор Дмитрий Лындин, автор памятника Коробейнику на Большой Садовой и многих других городских скульптур. В апреле исполнилось ровно три года с того момента, когда эскиз будущей композиции был согласован со вдовой писателя Наталией Дмитриевной.

- Мы могли бы поставить памятник Солженицыну еще в прошлом году, - рассказывает Дмитрий Лындин. - Но дело застопорилось из-за споров о месте, где его нужно поставить.





Cкульптор Дмитрий Лындин



Сначала общественность предложила установить памятник на Большой Садовой между универмагом «Солнышко» и зданием Южного федерального университета. Казалось бы, философу само место быть рядом с университетом. Но в итоге рядом с ЮФУ установили памятник казачьему атаману Платову. Тогда для Солженицына нашли другой вариант: с точки зрения архитектуры, памятник хорошо смотрелся бы возле гостиницы «Ростов». И место для него было. Прямо у центрального входа отеля есть круглая площадь. Но Сергей Горбань, на тот момент глава администрации Ростова-на-Дону, оказался против того, чтобы памятник Солженицыну установили возле гостиницы. Он предложил поставить его на Соборном возле здания бывшей школы № 15, где учился будущий писатель. Но переулок слишком тесен, памятник потерялся бы там. И как его расположить? Получалось, что либо Солженицын поворачивается спиной к храму, либо к Большой Садовой. Оба варианта неудачные. Вот так вопрос с мемориалом завис в воздухе.





Школа № 80 на улице Пушкинской



Между тем скульптор сделал модель будущего памятника: писатель поднимается по вырубленным ступеням. Это аллегорическая композиция, где ступени символизируют непростой путь Солженицына. Понятна идея автора - тема восхождения, нравственного роста человека. В скульптуре видно портретное сходство с Александром Исаевичем.





Бывшая гостиница «Ростов»



Модель памятника видел сын Солженицына Ермолай, и она ему очень понравилась. Вот только вопрос со временем и местом установки по-прежнему не решен. Хотя в этом году у ростовчан появилась надежда, что для мемориала известному мыслителю все же найдется место в городе. На этот раз выбрана площадь возле школы № 80 на улице Пушкинской. Там большая территория, много света, памятник будет виден издалека.





Переулок Соборный



В конце апреля - начале мая должно состояться заседание городской межведомственной комиссии по установке памятных знаков, которая должна вынести решение по согласованию этого вопроса.