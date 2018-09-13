Памятник Петру I, не полюбившийся казакам, открыли в донской столице



Памятник Петру I, не полюбившийся казакам, открыли в донской столице. Торжественная церемония прошла 15 сентября, в День города, в Ростове. Мнение донских казаков все-таки не учли.



Напомним, 11 сентября установили памятник Петру I на Богатяновском спуске. Сооружение состоит из двух бронзовых скульптур — российского правителя и донского казака, который, стоя на коленях, подает императору сосуд с водой. Автор проекта - известный скульптор Сергей Олешня.



Представители Всевеликого войска Донского сообщили, что в монументе отсутствует историческая достоверность - сюжет памятника сказочный. По словам некоторых членов сообщества, сооружение оскорбляет память невинно убитых казаков, которые погибли во время карательной операции русских войск. Отметим, что администрация Ростова-на-Дону и Сергей Олешня не согласовывали проект с донскими казаками.