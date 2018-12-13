Памятник «Авиаторам всех поколений» торжественно открыли в Ростове



В Ростове торжественно открыли памятник «Авиаторам всех поколений». Композиция представляет собой установленный на постамент истребитель Су-27.



Церемония прошла 15 декабря. Открыл памятник командующий 4А ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

- Композиция установлена с целью увековечения памяти летчиков и авиационных техников 4-й Воздушной армии, которые внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне и освобождение Ростова-на-Дону, - отметили в пресс-службе Южного военного округа.



В конце церемонии под звуки военного оркестра ЮВО гости возложили цветы, почтив память авиаторов всех поколений.



Добавим, что многоцелевой истребитель Су-27 Ростову подарили военные лётчики авиационного полка, который дислоцируется на Кубани.