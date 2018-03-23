Памятник Александру Печерскому, организовавшему побег из лагеря смерти Собибор, установят в Ростове





В мае состоится премьера фильма «Собибор». Картина станет режиссерским дебютом известного актёра Константина Хабенского.



«Собибор» - это экранизация устроенного советским лейтенантом, ростовчанином Александром Печерским, единственного за всю историю массового побега заключенных из фашистского лагеря смерти. Автором идеи фильма выступил министр культуры России Владимир Мединский. К премьере киноленты в Ростове планируют установить памятник Александру Печерскому.



С выбором места для установки памятника ещё не определились. Во время встречи руководителя Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина с заместителем главы администрации города Еленой Кожуховой рассматривались несколько вариантов.

- Основной - это рядом со школой № 52, где работает музей узников концентрационных лагерей «Антифашист». Ещё один - в микрорайоне Суворовском, где в 2015 году его именем была названа одна из улиц, - рассказал Александр Кожин. – Но, на мой взгляд, лучшее место – это дом, где жил герой.







В доме № 50 по проспекту Ворошиловскому (ростовчане называют этот дом «китайской стеной» за его огромную длину), где жил Александр Печерский, проходили ежегодные встречи с товарищами по восстанию в лагере смерти. Здесь бывал основатель и первый председатель ростовской ассоциации узников концлагерей Фёдор Михайличенко – всемирно известный праведник мира. Во дворе дома есть готовый постамент. До 1956 года на нем стоял бюст Сталина.



На днях Александр Кожин и представитель Ростовской ассоциации борцов антифашистского сопротивления Светлана Николаевна Оскорбина встретились с советом дома, где жил Печерский. Для того чтобы памятник был установлен, необходимо согласие жильцов.

- Если памятник будет установлен во дворе нашего дома, то он перестанет быть внутридворовой территорией и станет общественной, - считает представитель домового управления Ольга Попова. – Но в целом мы не против этой идеи, мы обязательно поставим в известность всех жильцов 24 подъездов нашего дома. Однако решение должно быть принято всеми проживающими.







По мнению Александра Кожина, установка памятника во дворе жилого дома не повлечет за собой никаких последствий для жителей «китайской стены».

- Массовые мероприятия у подобных монументов проводятся не более одного раза в год, в остальное время наличие памятника никак не отразится на повседневной жизни ростовчан, тем более что здесь есть готовый постамент. А устанавливать памятник в далеком от центра новом спальном районе только для того, чтобы поставить галочку, не вижу никакого смысла.



Представители правления дома пообещали провести опрос среди жильцов и сообщить об их решении.







Александр Печерский родился в 1909 году в Кременчуге в семье адвоката. В 1915 году вместе с родителями переехал в Ростов. В армию он был призван в первый день войны. Получил звание техника-интенданта 2-го ранга, и его отправили в 19-ю армию, которая отступала с кровопролитными боями. В октябре 1941 года попал в окружение под Вязьмой, был ранен и взят в плен немцами. Через несколько месяцев попытался бежать вместе с четырьмя другими заключёнными. Но побег сорвался, и беглецов отправили в штрафной лагерь в Борисове, а затем - в Минск. Там во время медицинского осмотра выяснилось, что Александр Печерский имеет еврейское происхождение.



В сентябре 1943 года его вместе с другими пленными евреями отправили в лагерь уничтожения Собибор. Там он стал организатором и руководителем восстания заключенных.



Через месяц, 14 октября, узники лагеря смерти убили 12 охранников и попытались вырваться в лес. Часовые открыли огонь по заключённым, но люди продолжили прорываться через проволочное ограждение, а затем - через минные поля. Почти из 550 заключённых рабочего лагеря 130 не приняли участие в восстании (остались в лагере), около 80 погибли при побеге, ещё 170 поймали немцы в ходе широкомасштабных поисков. Всех пойманных после побега, как и тех, кто остался в лагере, расстреляли.



Спустя несколько дней после восстания по приказу рейхсфюрера СС Гиммлера Собибор был уничтожен: бараки и газовые камеры разрушили, землю перепахали.







После побега Печерский вступил в белорусский партизанский отряд, где воевал подрывником, пока советские войска не освободили республику. Вместе с боевой группой он пустил под откос два немецких эшелона. Но после воссоединения с красноармейскими частями Печерского арестовали за то, что был в плену, и отправили в штурмовой стрелковый батальон — разновидность штрафбата.



При наступлении на город Бауцк в августе 1944 года он был ранен в бедро и после лечения получил инвалидность. За проявленную в бою храбрость в 1949 году был представлен к ордену Отечественной войны II степени, который был заменен медалью «За боевые заслуги». В подмосковном госпитале за Печерским ухаживала медсестра Ольга Котова. Она стала его женой.



Вместе после войны они вернулись в Ростов. Там он устроился администратором в Театр музкомедии. В 1948 году во время политической кампании преследования так называемых «безродных космополитов» Печерский потерял работу. После этого он пять лет не мог никуда устроиться и жил на иждивении жены.







После смерти Сталина Печерского приняли на машиностроительный завод «Ростсельмаш». В 1963 году Александр Печерский выступил свидетелем обвинения на процессе одиннадцати охранников лагеря Собибор.



Александр Аронович Печерский умер 19 января 1990 года и похоронен на Северном кладбище в Ростове. Только в 2007 году на фасаде дома, где он жил, установили мемориальную доску. Еще через семь лет на «Проспекте звезд» появилась его именная звезда.



Именем Александра Печерского также названа улица в Израиле в городе Цфат, а в Тель-Авиве есть даже памятник ему.



В январе 2016 года Указом Президента России Владимира Путина Александр Аронович Печерский был посмертно награжден орденом Мужества.