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Памятник Александру Печерскому, организовавшему побег из лагеря смерти Собибор, установят в Ростове

Памятник Александру Печерскому, организовавшему побег из лагеря смерти Собибор, установят в Ростове

В мае состоится премьера фильма «Собибор». Картина станет режиссерским дебютом известного актёра Константина Хабенского.

«Собибор» - это экранизация устроенного советским лейтенантом, ростовчанином Александром Печерским, единственного за всю историю массового побега заключенных из фашистского лагеря смерти. Автором идеи фильма выступил министр культуры России Владимир Мединский. К премьере киноленты в Ростове планируют установить памятник Александру Печерскому.

С выбором места для установки памятника ещё не определились. Во время встречи руководителя Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина с заместителем главы администрации города Еленой Кожуховой рассматривались несколько вариантов.
- Основной - это рядом со школой № 52, где работает музей узников концентрационных лагерей «Антифашист». Ещё один - в микрорайоне Суворовском, где в 2015 году его именем была названа одна из улиц, - рассказал Александр Кожин. – Но, на мой взгляд, лучшее место – это дом, где жил герой.

Памятник Александру Печерскому, организовавшему побег из лагеря смерти Собибор, установят в Ростове

В доме № 50 по проспекту Ворошиловскому (ростовчане называют этот дом «китайской стеной» за его огромную длину), где жил Александр Печерский, проходили ежегодные встречи с товарищами по восстанию в лагере смерти. Здесь бывал основатель и первый председатель ростовской ассоциации узников концлагерей Фёдор Михайличенко – всемирно известный праведник мира. Во дворе дома есть готовый постамент. До 1956 года на нем стоял бюст Сталина.

На днях Александр Кожин и представитель Ростовской ассоциации борцов антифашистского сопротивления Светлана Николаевна Оскорбина встретились с советом дома, где жил Печерский. Для того чтобы памятник был установлен, необходимо согласие жильцов.
- Если памятник будет установлен во дворе нашего дома, то он перестанет быть внутридворовой территорией и станет общественной, - считает представитель домового управления Ольга Попова. – Но в целом мы не против этой идеи, мы обязательно поставим в известность всех жильцов 24 подъездов нашего дома. Однако решение должно быть принято всеми проживающими.

Памятник Александру Печерскому, организовавшему побег из лагеря смерти Собибор, установят в Ростове

По мнению Александра Кожина, установка памятника во дворе жилого дома не повлечет за собой никаких последствий для жителей «китайской стены».
- Массовые мероприятия у подобных монументов проводятся не более одного раза в год, в остальное время наличие памятника никак не отразится на повседневной жизни ростовчан, тем более что здесь есть готовый постамент. А устанавливать памятник в далеком от центра новом спальном районе только для того, чтобы поставить галочку, не вижу никакого смысла.

Представители правления дома пообещали провести опрос среди жильцов и сообщить об их решении.

Памятник Александру Печерскому, организовавшему побег из лагеря смерти Собибор, установят в Ростове

Александр Печерский родился в 1909 году в Кременчуге в семье адвоката. В 1915 году вместе с родителями переехал в Ростов. В армию он был призван в первый день войны. Получил звание техника-интенданта 2-го ранга, и его отправили в 19-ю армию, которая отступала с кровопролитными боями. В октябре 1941 года попал в окружение под Вязьмой, был ранен и взят в плен немцами. Через несколько месяцев попытался бежать вместе с четырьмя другими заключёнными. Но побег сорвался, и беглецов отправили в штрафной лагерь в Борисове, а затем - в Минск. Там во время медицинского осмотра выяснилось, что Александр Печерский имеет еврейское происхождение.

В сентябре 1943 года его вместе с другими пленными евреями отправили в лагерь уничтожения Собибор. Там он стал организатором и руководителем восстания заключенных.

Через месяц, 14 октября, узники лагеря смерти убили 12 охранников и попытались вырваться в лес. Часовые открыли огонь по заключённым, но люди продолжили прорываться через проволочное ограждение, а затем - через минные поля. Почти из 550 заключённых рабочего лагеря 130 не приняли участие в восстании (остались в лагере), около 80 погибли при побеге, ещё 170 поймали немцы в ходе широкомасштабных поисков. Всех пойманных после побега, как и тех, кто остался в лагере, расстреляли.

Спустя несколько дней после восстания по приказу рейхсфюрера СС Гиммлера Собибор был уничтожен: бараки и газовые камеры разрушили, землю перепахали.



После побега Печерский вступил в белорусский партизанский отряд, где воевал подрывником, пока советские войска не освободили республику. Вместе с боевой группой он пустил под откос два немецких эшелона. Но после воссоединения с красноармейскими частями Печерского арестовали за то, что был в плену, и отправили в штурмовой стрелковый батальон — разновидность штрафбата.

При наступлении на город Бауцк в августе 1944 года он был ранен в бедро и после лечения получил инвалидность. За проявленную в бою храбрость в 1949 году был представлен к ордену Отечественной войны II степени, который был заменен медалью «За боевые заслуги». В подмосковном госпитале за Печерским ухаживала медсестра Ольга Котова. Она стала его женой.

Вместе после войны они вернулись в Ростов. Там он устроился администратором в Театр музкомедии. В 1948 году во время политической кампании преследования так называемых «безродных космополитов» Печерский потерял работу. После этого он пять лет не мог никуда устроиться и жил на иждивении жены.

Памятник Александру Печерскому, организовавшему побег из лагеря смерти Собибор, установят в Ростове

После смерти Сталина Печерского приняли на машиностроительный завод «Ростсельмаш». В 1963 году Александр Печерский выступил свидетелем обвинения на процессе одиннадцати охранников лагеря Собибор.

Александр Аронович Печерский умер 19 января 1990 года и похоронен на Северном кладбище в Ростове. Только в 2007 году на фасаде дома, где он жил, установили мемориальную доску. Еще через семь лет на «Проспекте звезд» появилась его именная звезда.

Именем Александра Печерского также названа улица в Израиле в городе Цфат, а в Тель-Авиве есть даже памятник ему.

В январе 2016 года Указом Президента России Владимира Путина Александр Аронович Печерский был посмертно награжден орденом Мужества.

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