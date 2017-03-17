Авторизация

Регистрация
  • USD 57.93
  • EUR 62.37
Новости

Общество

0

Открытие памятника погибшим при крушении «Боинга» в Ростове: фоторепортаж

Открытие памятника погибшим при крушении «Боинга» в Ростове: фоторепортаж

19 марта в Ростове торжественно открыли памятник погибшим при крушении «Боинга». Сотни ростовчан пришли в сквер перед аэропортом, чтобы почтить память погибших в день годовщины трагедии. Многие не могли сдержать слез. Ростовчане и гости города несли к монументу цветы и игрушки.

Открытие памятника погибшим при крушении «Боинга» в Ростове: фоторепортаж

Монумент сделан из гранита, а упавшая птица- из бронзы. Высота композиции - 3,8 метра.

Открытие памятника погибшим при крушении «Боинга» в Ростове: фоторепортаж


Напомним, крушение пассажирского лайнера произошло возле ростовского аэропорта ночью 19 марта 2016 года. Трагедия унесла жизни 62 человек.
Открытие памятника погибшим при крушении «Боинга» в Ростове: фоторепортаж
Открытие памятника погибшим при крушении «Боинга» в Ростове: фоторепортажОткрытие памятника погибшим при крушении «Боинга» в Ростове: фоторепортажОткрытие памятника погибшим при крушении «Боинга» в Ростове: фоторепортажОткрытие памятника погибшим при крушении «Боинга» в Ростове: фоторепортажОткрытие памятника погибшим при крушении «Боинга» в Ростове: фоторепортажОткрытие памятника погибшим при крушении «Боинга» в Ростове: фоторепортажОткрытие памятника погибшим при крушении «Боинга» в Ростове: фоторепортажОткрытие памятника погибшим при крушении «Боинга» в Ростове: фоторепортажОткрытие памятника погибшим при крушении «Боинга» в Ростове: фоторепортаж

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!