Открытие памятника погибшим при крушении «Боинга» в Ростове: фоторепортаж





19 марта в Ростове торжественно открыли памятник погибшим при крушении «Боинга». Сотни ростовчан пришли в сквер перед аэропортом, чтобы почтить память погибших в день годовщины трагедии. Многие не могли сдержать слез. Ростовчане и гости города несли к монументу цветы и игрушки.







Монумент сделан из гранита, а упавшая птица- из бронзы. Высота композиции - 3,8 метра.









Напомним, крушение пассажирского лайнера произошло возле ростовского аэропорта ночью 19 марта 2016 года. Трагедия унесла жизни 62 человек.



