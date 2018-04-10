От укусов клещей пострадали уже 68 жителей области





В Ростовской области отмечается сезонная активность клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 10 апреля от укусов насекомых пострадали уже 68 жителей области.



Такое число дончан обратились в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей. Среди них 25 – дети в возрасте 14 лет. В ведомстве отмечают, что этот показатель ниже среднемноголетних показателей.



Напомним, что клещи являются переносчиками таких заболеваний как Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).



В Роспотребнадзоре также сообщили, что в Ростовской области ведётся противоклещевая обработка территории. Так, на сегодняшний день проведена дератизация открытых стаций на площади 1923,40 гектар, в том числе в окрестностях населенных пунктов - 1053,40 га.