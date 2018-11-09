От минуса до плюса: неустойчивая погода с осадками сохранится в Ростове до конца недели



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В Ростове неустойчивая погода, когда температура будет опускаться до минуса и подниматься до плюса, сохранится до конца недели. О том, чего ждать ростовчанам от середины ноября, рассказала представитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.



По словам специалиста, в Ростовской области начался период колебания температур, так называемый период предзимья. Температура воздуха будет принимать попеременно плюсовые и отрицательные значения. Снег будет сменяться мокрым снегом. В отдельных районах ожидаются туман, гололед.

- Сегодня, 13 ноября, днём в Ростове ожидается нулевая температура, а ночью она снова опустится до минусовых отметок, - сообщила Елена Николаевна. - Неустойчивая погода сохранится до конца недели. На территории области прогнозируются снег, мокрый снег, усиление ветра.



На следующей неделе на Дону ожидается потепление. Но через 3-4 дня холод и снег снова вернутся в Ростовскую область, на этот раз уже надолго.



Отметим, что, по данным Ростовского гидрометцентра, за 24 часа в Ростове выпало 14 мм осадков. Снегопад начался в донской столице днём 12 ноября.