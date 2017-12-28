Авторизация

Регистрация


  • USD 57.60
  • EUR 68.87
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

От 13 до 78 минут придется ждать трамвай в Ростове: на остановках установили новые информационные таблички

От 13 до 78 минут придется ждать трамвай в Ростове: на остановках установили новые информационные таблички

Согласно новым информационным табличкам, установленным на остановках, трамвай № 1 (Центральный рынок - 26-я Линия (госпиталь ВОВ)) пассажирам придётся ждать от 13 до 78 минут, трамвай № 4 (Центральный рынок – Сельмаш) - до 74 минут.

Видеозапись с новыми табличками выложил в сообществе «Ростовский городской транспорт» Артемий Зайцев. Такой огромный интервал движения, мягко говоря, удивил ростовчанина.
- Интервал движения первого трамвая - 13-78 минут. Непонятно только, в какое время должен быть такой интервал. Если я пришел на остановку в 12:00, то сколько мне ждать? – задаётся вопросом молодой человек.

Ростовчанин провёл небольшой расчёт, согласно которому выходит, что по городу курсирует только один трамвай маршрута № 4.
- Представьте, что на линию выпустили всего один трамвай. Длина маршрута - 7,5 км, полный круг - 15 км. Средняя скорость получилась чуть больше 12 км/ч. Но разве у нас 4-й трамвай один ходит? – интересуется пользователь.



Аналогичные таблички установили и на проспекте Ворошиловском. По ним выходит, что троллейбус ходит с промежутком 9-48 минут. А вот интервалы движения маршруток все короткие.

На какое время ориентироваться пассажирам, совершенно не понятно. И стоит ли ждать транспорт, который, возможно, приедет через 13 минут, а возможно, его придётся ждать все 78 минут?

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.