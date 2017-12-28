От 13 до 78 минут придется ждать трамвай в Ростове: на остановках установили новые информационные таблички





Согласно новым информационным табличкам, установленным на остановках, трамвай № 1 (Центральный рынок - 26-я Линия (госпиталь ВОВ)) пассажирам придётся ждать от 13 до 78 минут, трамвай № 4 (Центральный рынок – Сельмаш) - до 74 минут.



Видеозапись с новыми табличками выложил в сообществе «Ростовский городской транспорт» Артемий Зайцев. Такой огромный интервал движения, мягко говоря, удивил ростовчанина.

- Интервал движения первого трамвая - 13-78 минут. Непонятно только, в какое время должен быть такой интервал. Если я пришел на остановку в 12:00, то сколько мне ждать? – задаётся вопросом молодой человек.



Ростовчанин провёл небольшой расчёт, согласно которому выходит, что по городу курсирует только один трамвай маршрута № 4.

- Представьте, что на линию выпустили всего один трамвай. Длина маршрута - 7,5 км, полный круг - 15 км. Средняя скорость получилась чуть больше 12 км/ч. Но разве у нас 4-й трамвай один ходит? – интересуется пользователь.







Аналогичные таблички установили и на проспекте Ворошиловском. По ним выходит, что троллейбус ходит с промежутком 9-48 минут. А вот интервалы движения маршруток все короткие.



На какое время ориентироваться пассажирам, совершенно не понятно. И стоит ли ждать транспорт, который, возможно, приедет через 13 минут, а возможно, его придётся ждать все 78 минут?