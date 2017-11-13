Осужденный на 15 лет французский муж ростовчанки сбежал из страны



Осужденный на 15 лет французский муж ростовчанки сбежал из страны. Оказавшись в родном городе Нант, Иоанн Барберо 10 ноября в рамках большой конференции рассказал подробности своего бегства.



Директора иркутской организации «Французский Альянс» Иоанна Барберо задержали 15 февраля 2015 года по обвинению в педофилии по отношению к собственной дочери Элоиз. Обвинение поддержала и его бывшая жена, жительница Ростова-на-Дону, с которой они развелись незадолго до ареста.



Учитывая тяжесть уголовной статьи, француза поместили под стражу, где он пробыл около трех месяцев. Еще 20 дней он находился в психиатрической больнице.



Несмотря на усилия французского дипломатического ведомства, обвинения против Барберо не были сняты. Единственным смягчением стало его помещение под домашний арест. С тех пор Иоанн носил на ноге электронный браслет, который позволял определять его местонахождение. Созданный общественный комитет во Франции пытался добиться закрытия уголовного дела и освобождения иностранца. К тому же в это время бывшая жена Барберо официально отказалась от всех обвинений в адрес экс-супруга. Несмотря на все ходатайства, следствие продолжалось до 2016 года, после чего начался судебный процесс.



11 сентября 2016 года француз исчез из своей квартиры в Иркутске, где он находился под домашним арестом. Мужчине удалось избавиться от браслета и покинуть город без документов. Следствие выдвигало несколько версий побега мужчины. По одной из них, Иоанн снял браслет, выбрался из квартиры, а друзья помогли беглецу нелегально покинуть страну. По другой – он сбежал по поддельным документам благодаря операции французских спецслужб, по третьей – Барберо скрывался где-то на территории России.







Судебный процесс над сбежавшим французом продолжался до конца 2016 года, его заочно приговорили к 15 годам тюрьмы строгого режима.



8 ноября 2017 года Иоанн оказался в своем родном городе Нант и сразу анонсировал пресс-конференцию, которая прошла 10 ноября. Беглец признался, что он больше года скрывался во французском посольстве в Москве, а побег помогли организовать его русские друзья. Добраться до Москвы мужчина сумел благодаря сервису поиска попутчиков.



- Ровно через 15 минут после моего появления в посольстве Франции в Москве российские власти были в курсе происшедшего, - рассказал Иоанн Барберо.



Больше года он находился под дипломатической защитой и разрабатывал новый план побега. Однажды ему удалось незаметно выбраться из посольства. После этого француза тайно вывезли к границе с одной из балтийских стран (предположительно Финляндии), снабдили теплой одеждой, GPS-навигатором, компасом, ножом и помогли нелегально перейти границу на одном из глухих лесных участков. Сейчас мужчина здоров и находится в родном городе в безопасности.



После информации о побеге Барберо во Францию Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится: «Иоанн Барберо открыто заявил, что покинул территорию России нелегально, что является уголовным преступлением. Российские власти намерены предпринять все меры для того, чтобы господин Барберо осознал всю полноту ответственности за содеянное».



Сам беглец намерен подать иск против России в Европейский суд по правам человека, чтобы добиться полной реабилитации по всем обвинениям и получения от французских властей компенсации за моральный ущерб.



Судьба бывшей супруги Иоанна Барберо, ростовчанки Дарьи, до сих пор не известна. По некоторым источникам, она вместе с дочерью покинула Россию чуть больше года назад и находится сейчас в одной из европейских стран.