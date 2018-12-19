Осуждённого в США Ростовского лётчика могут депортировать на родину



Ростовского лётчика, осуждённого в США, могут депортировать в Россию. Как сообщает ТАСС, на такой исход рассчитывает супруга Константина Ярошенко.



Виктория пытается добиться того, чтобы в 2019 году её мужа депортировали в Россию. Такую меру возможно применить, если осуждённый иностранец в США отбыл половину срока наказания.



- У Константина полсрока прошло в ноябре, - рассказала супруга пилота. - Надеюсь, его депортируют в Россию.



Помимо прочего, она надеется в 2019 году освободить супруга из тюрьмы. Сейчас на его стороне стоят адвокат и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.



Напомним, в 2010 году сотрудники американских спецслужб похитили Константина Ярошенко в Либерии. Затем они отвезли его в Штаты. Там его обвинили в сговоре с целью контрабанды наркотиков. Лётчика приговорили к 20 годам заключения.



Ярошенко много раз жаловался на избиения и плохие условия содержания в колонии. Это плохо сказалось на его здоровье, и в 2017 году ему сделали сложную операцию. Весной он обратился в санчасть с симптомами расстройства желудка. Там ему дали антибиотики и отправили в карцер.



Лётчик рассказывает, что из-за избиений, плохого питания и лечения потерял десять зубов. Он просит сделать ему импланты, учитывая то, что сейчас у него постоянно болят зубы, и ему тяжело есть.