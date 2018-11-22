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Осторожно, не убейтесь: жители Ростова пожаловались на тротуары во льду

Осторожно, не убейтесь: жители Ростова пожаловались на тротуары во льду
Жители Ростова пожаловались на тротуары, которые сковал лёд. Передвигаться по городу пешком стало просто опасно.

В ноябре погода принесла дончанам немало сюрпризов. Снег сменялся дождем, а плюсовая температура – минусовой. В результате город покрылся ледяной коркой.

Ростовчане опубликовали в соцсетях фотографии обледенелых тротуаров на разных улицах донской столицы.
- Вот так выглядят центральные улицы Ростова - Красноармейская и Максима Горького. Будьте осторожны, кругом каток и гололед, - комментируют пользователи. - Людям приходится держаться за столбы и деревья, а чистить город, как и положено, никто не спешит, авось само растает!

Дополнить список можно ещё десятком улиц, как в центре города, так и в других районах. При этом тротуары не просто не чистят, их даже не посыпают песком.
Фото: vk.com/rnd_61

Осторожно, не убейтесь: жители Ростова пожаловались на тротуары во льдуОсторожно, не убейтесь: жители Ростова пожаловались на тротуары во льдуОсторожно, не убейтесь: жители Ростова пожаловались на тротуары во льдуОсторожно, не убейтесь: жители Ростова пожаловались на тротуары во льду

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