Осторожно, не убейтесь: жители Ростова пожаловались на тротуары во льду



Жители Ростова пожаловались на тротуары, которые сковал лёд. Передвигаться по городу пешком стало просто опасно.



В ноябре погода принесла дончанам немало сюрпризов. Снег сменялся дождем, а плюсовая температура – минусовой. В результате город покрылся ледяной коркой.



Ростовчане опубликовали в соцсетях фотографии обледенелых тротуаров на разных улицах донской столицы.

- Вот так выглядят центральные улицы Ростова - Красноармейская и Максима Горького. Будьте осторожны, кругом каток и гололед, - комментируют пользователи. - Людям приходится держаться за столбы и деревья, а чистить город, как и положено, никто не спешит, авось само растает!



Дополнить список можно ещё десятком улиц, как в центре города, так и в других районах. При этом тротуары не просто не чистят, их даже не посыпают песком.

Фото: vk.com/rnd_61



