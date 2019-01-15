Остановку трамваев в Ростове обозначат специальной разметкой



На улице Горького в Ростове появится новая дорожная разметка. Таким образом автодорожники выделят остановки трамваев.



По словам ростовчан, из-за узкой улицы Горького трамваям было трудно проехать. Часто получалось, что люди припарковывали машины прямо на остановке, а общественному транспорту не было места, чтобы остановиться.



Власти города решили бороться с этой проблемой и придумали решение. В месте остановки будет нанесена разметка остановки трамвая, чтобы каждый водитель видел, что находится в неположенном месте.



Кроме того, сами пассажиры общественного транспорта, увидев нарушение, могут пожаловаться в ГИБДД,