Остановить рост цен на бензин требует житель Ростовской области



Остановить рост цен на бензин требует житель Ростовской области. Андрей Салов опубликовал свою инициативу на портале Change.org.



Автор петиции отмечает, что бензин для жителей России, и Ростовской области в частности, становится все менее доступным, и цены беспрестанно продолжают расти. При этом зарплаты остаются на том же уровне.



- Складывается парадоксальная ситуация: нефть дешевеет - бензин на внутреннем рынке дорожает, потому что нефтяным компаниям необходимо добрать потерянную вследствие этого прибыль, - отмечает активист. - Когда нефть дорожает - бензин на внутреннем рынке тоже дорожает, потому что (внимание!) нефть подорожала.



По мнению автора петиции, при зарплате в 10-15 тысяч рублей посещение АЗС превращается в настоящий удар по семейному бюджету. А на фоне многомиллионных зарплат менеджеров нефтяных компаний ситуация выглядит особенно печально.



В итоге решением проблемы, по мнению Андрея, станет принятие срочных мер по снижению стоимости нефтепродуктов и установка максимального порога цены. На данный момент под петицией ростовчанина подписались более 100 человек из разных городов России, в том числе Санкт-Петербурга, Вологды и Волгограда.