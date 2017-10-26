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Останки солдата Красной армии нашли в Ростовской области

Останки солдата Красной армии нашли в Ростовской области
Останки солдата Красной армии нашли в Ростовской области. Скелет бойца обнаружили в ходе поисков на Самбек Фронте.

- Военнослужащий с оторванной ногой лежал в неглубокой воронке. Его тело было буквально нашпиговано осколками от мины, - рассказали представители объединения Миус Фронт. – Солдат погиб от взрыва в непосредственной близости. Возможно, это было в ходе наступления зимой 1941 или 1942 года.

К сожаления опознать личность погибшего бойца будет не просто, так как рядом с останками не было ни медальона с фамилией, ни подписных личных вещей.

Вероятно, в ближайших воронках должны быть останки других погибших солдат.

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