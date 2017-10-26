Останки солдата Красной армии нашли в Ростовской области



Останки солдата Красной армии нашли в Ростовской области. Скелет бойца обнаружили в ходе поисков на Самбек Фронте.



- Военнослужащий с оторванной ногой лежал в неглубокой воронке. Его тело было буквально нашпиговано осколками от мины, - рассказали представители объединения Миус Фронт. – Солдат погиб от взрыва в непосредственной близости. Возможно, это было в ходе наступления зимой 1941 или 1942 года.



К сожаления опознать личность погибшего бойца будет не просто, так как рядом с останками не было ни медальона с фамилией, ни подписных личных вещей.



Вероятно, в ближайших воронках должны быть останки других погибших солдат.