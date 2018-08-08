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Осенью из Ростова откроют пять новых авиарейсов

Осенью из Ростова откроют пять новых авиарейсов
Осенью из Ростова откроют пять новых авиарейсов. Изменения вступят в силу 2 и 3 сентября.

По пятницам и воскресеньям будут осуществляться перелеты между Ростовом и Ставрополем. Из донской столицы можно будет улететь в 17.00. Обратный рейс – в 19.50.

Сообщение Ростов - Сочи будет осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 14.45 из Сочи, в 21.20 - из Ростова.

По понедельникам и средам из Ростова можно будет улететь в 17.00 в Астрахань и в 17.10 в Воронеж. Вернуться в донскую столицу будет можно в 20.35 и 19.50 соответственно.

По понедельникам в 22.30 будет совершаться рейс Ростов – Краснодар. В обратном направлении - также по понедельникам в 14.45.

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