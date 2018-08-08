Осенью из Ростова откроют пять новых авиарейсов



Осенью из Ростова откроют пять новых авиарейсов. Изменения вступят в силу 2 и 3 сентября.



По пятницам и воскресеньям будут осуществляться перелеты между Ростовом и Ставрополем. Из донской столицы можно будет улететь в 17.00. Обратный рейс – в 19.50.



Сообщение Ростов - Сочи будет осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 14.45 из Сочи, в 21.20 - из Ростова.



По понедельникам и средам из Ростова можно будет улететь в 17.00 в Астрахань и в 17.10 в Воронеж. Вернуться в донскую столицу будет можно в 20.35 и 19.50 соответственно.



По понедельникам в 22.30 будет совершаться рейс Ростов – Краснодар. В обратном направлении - также по понедельникам в 14.45.