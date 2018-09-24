Авторизация

Регистрация


  • USD 65.76
  • EUR 77.38
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Осенняя продовольственная ярмарка пройдет в Ростове

Осенняя продовольственная ярмарка пройдет в Ростове
В Ростове в субботу, 29 сентября, пройдет продовольственная ярмарка. Уличная торговля развернётся перед гипермаркетом на улице 14-я Линия, 84. На ярмарке ростовчане смогут купить сельхозпродукцию донских аграриев.

На торгах будут представлены фрукты и овощи, мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, а также рыба.

Организаторы обещают, что цены будут ниже рыночных на 10-15%. Ярмарочные торги продлятся с 7 до 15 часов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.