Осенняя продовольственная ярмарка пройдет в Ростове



В Ростове в субботу, 29 сентября, пройдет продовольственная ярмарка. Уличная торговля развернётся перед гипермаркетом на улице 14-я Линия, 84. На ярмарке ростовчане смогут купить сельхозпродукцию донских аграриев.



На торгах будут представлены фрукты и овощи, мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, а также рыба.



Организаторы обещают, что цены будут ниже рыночных на 10-15%. Ярмарочные торги продлятся с 7 до 15 часов.