Оркестр Дедов Морозов дарит новогоднее настроение в центре Ростова



В центре Ростова музыканты в костюмах Дедов Морозов дарят горожанам новогоднее настроение.



Оркестр играл на пересечении Большой Садовой и проспекта Будённовского. Молодые люди исполняли зажигательные мелодии, от которых так и тянуло пуститься в пляс. К слову, если взрослые себя сдерживали, то малыши с удовольствием танцевали под живую музыку.







Погруженные в заботы и спешившие по своим делам ростовчане на несколько минут задерживались рядом с музыкантами, наслаждались ритмичными мелодиями, фотографировали оркестр и просто заряжались новогодним настроением.





