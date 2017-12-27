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Оркестр Дедов Морозов дарит новогоднее настроение в центре Ростова

Оркестр Дедов Морозов дарит новогоднее настроение в центре Ростова
В центре Ростова музыканты в костюмах Дедов Морозов дарят горожанам новогоднее настроение.

Оркестр играл на пересечении Большой Садовой и проспекта Будённовского. Молодые люди исполняли зажигательные мелодии, от которых так и тянуло пуститься в пляс. К слову, если взрослые себя сдерживали, то малыши с удовольствием танцевали под живую музыку.



Погруженные в заботы и спешившие по своим делам ростовчане на несколько минут задерживались рядом с музыкантами, наслаждались ритмичными мелодиями, фотографировали оркестр и просто заряжались новогодним настроением.

Оркестр Дедов Морозов дарит новогоднее настроение в центре РостоваОркестр Дедов Морозов дарит новогоднее настроение в центре РостоваОркестр Дедов Морозов дарит новогоднее настроение в центре Ростова

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