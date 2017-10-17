«Оранжевое настроение», или «Бразильский карнавал» на фасадах старого Ростова

В исторической части города продолжают уродовать фасады старинных зданий.



Не успели стихнуть обсуждения вокруг лепнины, выполненной на фасаде исторических зданий в Ростове с помощью донышек пластиковых «полторашек», как у ростовчан появился новый повод обратить внимание на ход ремонта в старом городе.



На этот раз общественность и специалисты указали на неестественно яркий цвет, в который красят фасады домов. Из старого города историческая часть Ростова превращается в бразильский квартал, считают ростовчане.

- Словно бутафорские декорации неведомого театра перекочевали со сценических подмостков прямиком на наши улицы. Цвета в стиле «вырви глаз», в которые были выкрашены практически одновременно здания на улицах Станиславского, Обороны, Баумана, говорят о такой колеровке, как о намечающейся тенденции, - отметил координатор общественного движения «Мой фасад» Роман Бочарников.







Едкий оранжевый цвет домов действительно бросается в глаза. Даже при желании его трудно не заметить, особенно на фоне спокойных тонов зданий, ещё не тронутых ремонтом.

- Вероятно, этот китч называется в Департаменте архитектуры «разработкой колерных паспортов, учитывающих особенности исторической застройки» улиц старого города. Полагаем, если не отреагировать на эти лучики «оранжевого настроения», которыми делятся с горожанами разработчики цветовых схем, то эти «жизнеутверждающие» цвета расползутся дальше по всем историческим кварталам, - отмечает Роман Бочарников.



Подрядчики продолжают уродовать исторические дома не только цветом, но и техникой ремонта. Практически все дома покрывают штукатуркой вместо того, чтобы сохранять уникальные кирпичные фасады, сбивают лепнину, лишая строения архитектурного колорита и превращая их в яркие коробки.







Активисты движения «Мой фасад» привели очередной пример. Некогда жилой дом М. П. Феоктистова на улице Станиславского, 79 лишился части декоративных элементов лепнины.

- Элементы подлинной лепнины исчезли, а историческая фактура фасада этого и соседних домов полностью искажена. Веселенькая окраска довершила экзекуцию над вековым зданием, - рассказывает Роман Бочарников. - Фирменный «стиль» союза разработчиков проектов ремонта и строителей здесь снова налицо. Если у них это зовется «ремонтом», то мы это называем оплачиваемым вандализмом.







Ещё один пример - бывший доходный дом Бойченко на улице Баумана, 47. Открытую кирпичную кладку, вопреки здравому смыслу, вместо очистки замазали шпаклевкой «под кирпич», уничтожив при этом и конструктивно важные для старых фасадов вентиляционные отверстия. На улице Московской, 20, по словам жильцов, такая процедура уже привела к прению стен в квартирах.







После покраски дома ядовито-оранжевым месивом здание приобрело вид бутафорской современной коробки «под старину», буквально убив своим видом всю историческую застройку вокруг. Теперь трудно не заметить этого «пациента». На его фоне сразу как-то померк один из знаковых объектов «Солдатской слободы» – здание Солдатской синагоги, находящейся по соседству.







Тот же подрядчик расписал жилой дом на улице Обороны, 66, который со дня своей постройки имел фасад из белого кирпича.

- Такие «художества» уместны при построении декораций к наивным и бюджетным постановкам «про прошлое» или при проведении сезонных народных мероприятий, но никак не при ремонте исторического фонда, - резюмирует Роман Бочарников. - Сказать, что это пошло и безграмотно, – это ничего не сказать.



Обычно по окончании карнавала или праздничных гуляний всю бутафорию разбирают и увозят, а нам её хотят, по-видимому, оставить на всё обозримое будущее.



