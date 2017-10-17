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«Оранжевое настроение», или «Бразильский карнавал» на фасадах старого Ростова

В исторической части города продолжают уродовать фасады старинных зданий.
«Оранжевое настроение», или «Бразильский карнавал» на фасадах старого Ростова
Не успели стихнуть обсуждения вокруг лепнины, выполненной на фасаде исторических зданий в Ростове с помощью донышек пластиковых «полторашек», как у ростовчан появился новый повод обратить внимание на ход ремонта в старом городе.

На этот раз общественность и специалисты указали на неестественно яркий цвет, в который красят фасады домов. Из старого города историческая часть Ростова превращается в бразильский квартал, считают ростовчане.
- Словно бутафорские декорации неведомого театра перекочевали со сценических подмостков прямиком на наши улицы. Цвета в стиле «вырви глаз», в которые были выкрашены практически одновременно здания на улицах Станиславского, Обороны, Баумана, говорят о такой колеровке, как о намечающейся тенденции, - отметил координатор общественного движения «Мой фасад» Роман Бочарников.

«Оранжевое настроение», или «Бразильский карнавал» на фасадах старого Ростова

Едкий оранжевый цвет домов действительно бросается в глаза. Даже при желании его трудно не заметить, особенно на фоне спокойных тонов зданий, ещё не тронутых ремонтом.
- Вероятно, этот китч называется в Департаменте архитектуры «разработкой колерных паспортов, учитывающих особенности исторической застройки» улиц старого города. Полагаем, если не отреагировать на эти лучики «оранжевого настроения», которыми делятся с горожанами разработчики цветовых схем, то эти «жизнеутверждающие» цвета расползутся дальше по всем историческим кварталам, - отмечает Роман Бочарников.

Подрядчики продолжают уродовать исторические дома не только цветом, но и техникой ремонта. Практически все дома покрывают штукатуркой вместо того, чтобы сохранять уникальные кирпичные фасады, сбивают лепнину, лишая строения архитектурного колорита и превращая их в яркие коробки.

«Оранжевое настроение», или «Бразильский карнавал» на фасадах старого Ростова

Активисты движения «Мой фасад» привели очередной пример. Некогда жилой дом М. П. Феоктистова на улице Станиславского, 79 лишился части декоративных элементов лепнины.
- Элементы подлинной лепнины исчезли, а историческая фактура фасада этого и соседних домов полностью искажена. Веселенькая окраска довершила экзекуцию над вековым зданием, - рассказывает Роман Бочарников. - Фирменный «стиль» союза разработчиков проектов ремонта и строителей здесь снова налицо. Если у них это зовется «ремонтом», то мы это называем оплачиваемым вандализмом.

«Оранжевое настроение», или «Бразильский карнавал» на фасадах старого Ростова

Ещё один пример - бывший доходный дом Бойченко на улице Баумана, 47. Открытую кирпичную кладку, вопреки здравому смыслу, вместо очистки замазали шпаклевкой «под кирпич», уничтожив при этом и конструктивно важные для старых фасадов вентиляционные отверстия. На улице Московской, 20, по словам жильцов, такая процедура уже привела к прению стен в квартирах.

«Оранжевое настроение», или «Бразильский карнавал» на фасадах старого Ростова

После покраски дома ядовито-оранжевым месивом здание приобрело вид бутафорской современной коробки «под старину», буквально убив своим видом всю историческую застройку вокруг. Теперь трудно не заметить этого «пациента». На его фоне сразу как-то померк один из знаковых объектов «Солдатской слободы» – здание Солдатской синагоги, находящейся по соседству.

«Оранжевое настроение», или «Бразильский карнавал» на фасадах старого Ростова

Тот же подрядчик расписал жилой дом на улице Обороны, 66, который со дня своей постройки имел фасад из белого кирпича.
- Такие «художества» уместны при построении декораций к наивным и бюджетным постановкам «про прошлое» или при проведении сезонных народных мероприятий, но никак не при ремонте исторического фонда, - резюмирует Роман Бочарников. - Сказать, что это пошло и безграмотно, – это ничего не сказать.

Обычно по окончании карнавала или праздничных гуляний всю бутафорию разбирают и увозят, а нам её хотят, по-видимому, оставить на всё обозримое будущее.

«Оранжевое настроение», или «Бразильский карнавал» на фасадах старого Ростова«Оранжевое настроение», или «Бразильский карнавал» на фасадах старого Ростова«Оранжевое настроение», или «Бразильский карнавал» на фасадах старого Ростова«Оранжевое настроение», или «Бразильский карнавал» на фасадах старого Ростова«Оранжевое настроение», или «Бразильский карнавал» на фасадах старого Ростова«Оранжевое настроение», или «Бразильский карнавал» на фасадах старого Ростова«Оранжевое настроение», или «Бразильский карнавал» на фасадах старого Ростова

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